Водитель из Хабаровска проведёт 1,5 года в колонии за сбитого на «зебре» пешехода

Авария произошла в декабре 2025 года на улице Промышленной.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске суд вынес приговор по делу о гибели пешехода после ДТП на улице Промышленной в декабре 2025 года. Водитель «Тойота Королла Аксио» не заметил идущего по переходу человека и сбил его, пострадавший позже скончался в больнице, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Водитель ехал по Промышленной улице к Восточному шоссе. Следствие установило, что, подъезжая к пешеходному переходу, хабаровчанин не проявил должной внимательности. Он не убедился, что путь свободен, и поехал дальше. В этот момент на переходе оказался пешеход.

Водителю было предъявлено обвинение по статье, касающейся нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Он полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему наказание в виде 1,6 года лишения свободы в колонии-поселении, а также обязал возместить ущерб потерпевшей стороне в размере одного миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, за ДТП с погибшим ребёнком в районе имени Лазо водитель лесовоза приговорен к 3 годам колонии-поселения выплате почти 6,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.