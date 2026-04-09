Водитель из Хабаровска проведёт 1,5 года в колонии за сбитого на «зебре» пешехода

В Хабаровске суд вынес приговор по делу о гибели пешехода после ДТП на улице Промышленной в декабре 2025 года. Водитель «Тойота Королла Аксио» не заметил идущего по переходу человека и сбил его, пострадавший позже скончался в больнице, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Водитель ехал по Промышленной улице к Восточному шоссе. Следствие установило, что, подъезжая к пешеходному переходу, хабаровчанин не проявил должной внимательности. Он не убедился, что путь свободен, и поехал дальше. В этот момент на переходе оказался пешеход.
Водителю было предъявлено обвинение по статье, касающейся нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Он полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему наказание в виде 1,6 года лишения свободы в колонии-поселении, а также обязал возместить ущерб потерпевшей стороне в размере одного миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.
