В центре Красноярска из-за светильника эвакуировали студентов колледжа

8 апреля в центре Красноярска из-за короткого замыкания в светильнике произошел пожар в здании фармацевтического колледжа. Как сообщили в краевом МЧС, площадь возгорания составила пять квадратных метров.
До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 47 человек, еще четырех спасло звено газодымозащитной службы.
На тушение привлекались 13 единиц спецтехники и 45 сотрудников МЧС.
К счастью, пострадавших нет.
Тем временем в Кемерове, как пишет сайт Vse42.ru, машина с женщинами взлетела из-за дорожной ямы.