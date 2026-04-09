Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Красноярска из-за светильника эвакуировали студентов колледжа

В центре Красноярска произошел пожар в фармацевтическом колледже.

8 апреля в центре Красноярска из-за короткого замыкания в светильнике произошел пожар в здании фармацевтического колледжа. Как сообщили в краевом МЧС, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 47 человек, еще четырех спасло звено газодымозащитной службы.

На тушение привлекались 13 единиц спецтехники и 45 сотрудников МЧС.

К счастью, пострадавших нет.

