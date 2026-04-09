Причина смерти мамы и сына, превратившихся в мумий, еще неизвестна — почему

В Красноярске спустя три месяца после обнаружения тел женщины и ее 6-летнего сына в запертой квартире причина их гибели остается неизвестной. Они пролежали достаточно долго и начали мумифицироваться. Проведение экспертиз осложено изменениями останков, сообщили krsk.aif.ru в Следственном комитете по краю и Хакасии.
«Дело находится в производстве. Поиск причины смерти осложняется тем, что тела обнаружены поздно, появились гнилостные изменения. Предварительно, никаких таблеток или запрещенных препаратов не нашли, однако исследования еще идут», — пояснила старший помощник руководителя регионального ГСУ СК Юлия Арбузова.
Напомним, тела матери и ребенка нашли 22 декабря 2025 года в малосемейке на четвертом этаже. Дверь в квартиру пришлось вскрывать сотрудникам управляющей компании — соседи жаловались на проблемы с отоплением, но достучаться до жильцов не могли. Внутри запертого помещения на диване обнаружили останки, которые за долгое время начали мумифицироваться.
Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве двух лиц. Мы продолжаем следить за развитием истории.