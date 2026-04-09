Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтебаза загорелась в Крымске после атаки БПЛА, есть раненые

В Крымске Краснодарского края обломки беспилотника упали на территорию нефтебазы, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, уточнив, что инцидент привёл к возгоранию на объекте.

«В Крымске из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы пострадали три человека», — информирует оперштаб.

Двое пострадавших были госпитализированы, ещё одному оказали медицинскую помощь на месте. После падения фрагментов беспилотников на территории нефтебазы начался пожар, который удалось ликвидировать к утру. В тушении участвовали около 80 человек и 29 единиц техники, включая силы МЧС России. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ночью в посёлке Саук-Дере Крымского района обломками дрона убило мужчину, который стоял на балконе многоквартирного дома. Также обломки БПЛА разрушили частный дом в хуторе Меккерстук Крымского района и повредили крышу дома в Славянске-на-Кубани.

