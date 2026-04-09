Нефтебаза загорелась в Крымске после атаки БПЛА, есть раненые

«В Крымске из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы пострадали три человека», — информирует оперштаб.
Двое пострадавших были госпитализированы, ещё одному оказали медицинскую помощь на месте. После падения фрагментов беспилотников на территории нефтебазы начался пожар, который удалось ликвидировать к утру. В тушении участвовали около 80 человек и 29 единиц техники, включая силы МЧС России. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ночью в посёлке Саук-Дере Крымского района обломками дрона убило мужчину, который стоял на балконе многоквартирного дома. Также обломки БПЛА разрушили частный дом в хуторе Меккерстук Крымского района и повредили крышу дома в Славянске-на-Кубани.
