За минувшие сутки на территории Ростовской области произошло 13 пожаров. Один человек спасёен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.
Пожарно-спасательные подразделения семь раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники МЧС оказывали помощь в деблокировании пострадавших и обеспечении безопасности на местах аварий.
Кроме того, специалисты-пиротехники МЧС один раз выезжали для обследования территории и обезвреживания взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.