За минувшие сутки на территории Ростовской области произошло 13 пожаров

За минувшие сутки на территории Ростовской области произошло 13 пожаров. Один человек спасёен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Наибольшее число выездов спасателей связано с тушением техногенных пожаров. За сутки в области зафиксировано 13 таких инцидентов. Благодаря оперативным действиям пожарных расчётов удалось спасти жизнь одного человека.

Пожарно-спасательные подразделения семь раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники МЧС оказывали помощь в деблокировании пострадавших и обеспечении безопасности на местах аварий.

Кроме того, специалисты-пиротехники МЧС один раз выезжали для обследования территории и обезвреживания взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.