Россиянам массово начали рассылать сообщения со странной просьбой

Злоумышленники придумали новый предлог для кражи личных данных. Они рассылают сообщения от лица якобы знакомых с просьбой перейти по ссылке и записать голосовое обращение в поддержку участников спецоперации, сообщили в МВД.
«Естественно, чтобы это сделать, необходимо пройти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму», — предупредили в ведомстве.
Аферисты рассчитывают на доверие: получатель думает, что общается с реальным знакомым, и не проверяет подлинность сообщения. Переход по ссылке может привести к утечке данных, взлому аккаунта или стать началом более сложной атаки.
Полиция рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали якобы друзья. В случае сомнений свяжитесь с человеком лично.
