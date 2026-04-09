Россиянам массово начали рассылать сообщения со странной просьбой

Злоумышленники придумали новый предлог для кражи личных данных.

Злоумышленники придумали новый предлог для кражи личных данных. Они рассылают сообщения от лица якобы знакомых с просьбой перейти по ссылке и записать голосовое обращение в поддержку участников спецоперации, сообщили в МВД.

«Естественно, чтобы это сделать, необходимо пройти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму», — предупредили в ведомстве.

Аферисты рассчитывают на доверие: получатель думает, что общается с реальным знакомым, и не проверяет подлинность сообщения. Переход по ссылке может привести к утечке данных, взлому аккаунта или стать началом более сложной атаки.

Полиция рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали якобы друзья. В случае сомнений свяжитесь с человеком лично.

