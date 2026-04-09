14 мостов и 800 участков всё ещё затоплены в Нижегородской области

Паводок охватил 27 муниципалитетов региона, а спасатели ведут круглосуточный мониторинг ситуации в зонах подтопления.

В 27 муниципальных образованиях Нижегородской области зафиксированы случаи затопления территорий из-за весеннего половодья. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. На утро 9 апреля под водой остаются 14 низководных мостов, 20 участков автомобильных дорог и 843 приусадебных участка в 13 населенных пунктах. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Бору, Урене и Кулебаках, однако погибших и пострадавших нет, а эвакуация жителей пока не требуется.

За прошедшие сутки от воды освободились 25 придомовых территорий в Большеболдинском, Вадском и Починковском округах, а также в Сарове. Несмотря на локальные улучшения, в Нижнем Новгороде и ряде районов сохраняется режим повышенной готовности. Специальные службы ежедневно проводят откачку талых вод и расчистку ливневых канализаций для ускорения стока воды в русла рек. На данный момент для возможной эвакуации населения подготовлено 150 пунктов временного размещения, способных принять более 52 тысяч человек.

Ситуация с половодьем в этом году стала серьезным испытанием для инфраструктуры региона.