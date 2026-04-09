В Ростовской области потушили 13 техногенных пожаров, спасен один человек

За сутки 8 апреля 2026 года в Ростовской области зафиксировали техногенные пожары и ДТП. Статистику происшествий публикует пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, за указанный период потушили 13 техногенных пожаров, спасли одного человека. Также спасатели выезжали на места семи дорожных аварий.
Всего от МЧС за сутки задействовали 172 человек и 43 единицы техники.
Сегодня, 9 апреля, должны провести 51 плановое выжигание сухой растительности в 13 муниципалитетах Ростовской области.
