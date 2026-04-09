Оперштаб: обломки БПЛА упали на территории нефтебазы на Кубани, пострадали трое

Оперштаб озвучил последствия налета дронов ВСУ на Краснодарский край.

Источник: Комсомольская правда

В результате падения обломков украинского беспилотника на территории нефтебазы в Крымске Краснодарского края пострадали три человека. Двоих из них пришлось госпитализировать. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Представители краевых властей также уточнили, что третьему пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

Напомним, налет вражеских дронов произошел ночью 9 апреля. Обломки беспилотника упали на территорию предприятия. К утру возгорание ликвидировали.

Также сообщалось, что ночью 9 апреля силы ПВО отразили беспилотную атаку на территории Краснодарского края. Дроны, в частности, зафиксировали в селе Молдаванское. На месте падения БПЛА произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали.

Кроме того, один человек погиб при атаке БПЛА на Крымский район Краснодарского края. Мужчина погиб, стоя на балконе.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше