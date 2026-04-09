Оперштаб: обломки БПЛА упали на территории нефтебазы на Кубани, пострадали трое

В результате падения обломков украинского беспилотника на территории нефтебазы в Крымске Краснодарского края пострадали три человека. Двоих из них пришлось госпитализировать. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Представители краевых властей также уточнили, что третьему пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.
Напомним, налет вражеских дронов произошел ночью 9 апреля. Обломки беспилотника упали на территорию предприятия. К утру возгорание ликвидировали.
Также сообщалось, что ночью 9 апреля силы ПВО отразили беспилотную атаку на территории Краснодарского края. Дроны, в частности, зафиксировали в селе Молдаванское. На месте падения БПЛА произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали.
Кроме того, один человек погиб при атаке БПЛА на Крымский район Краснодарского края. Мужчина погиб, стоя на балконе.