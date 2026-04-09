Нефтебаза загорелось в Краснодарском крае после атаки ВСУ

В Крымске Краснодарского края после атаки украинских дронов загорелась нефтебаза. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Пожар начался 9 апреля из-за падения обломков дрона. При налeте также пострадали три человека.
Возгорание удалось потушить к утру. В ликвидации участвовали 80 человек и 29 единиц тeхники, в том числе от МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью над регионами России сбили 69 украинских БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.