В Воронежской области мужчина насмерть забил знакомую во время пьянки

Следственными органами СКР по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Грибановского района. Он обвиняется в смертельном избиении собутыльницы (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве 9 апреля.
Следствием установлено, что в ночь с 18 на 19 января обвиняемый с 48-летней знакомой в доме по улице Советской в селе Листопадовка распивали спиртное. Между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой мужчина жестоко избил женщину, причинив многочисленные травмы жизненно важных органов.
Пострадавшая была доставлена в больницу, где на следующий день скончалась. Пытаясь отвести от себя подозрения, фигурант изначально утверждал, что травмы получены в результате падения, однако эта версия была опровергнута следствием.
Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания обвиняемого и свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы осмотров и проверки показаний на месте. В связи с этим утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.