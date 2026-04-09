Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области мужчина насмерть забил знакомую во время пьянки

Житель Грибановского района предстал перед судом за смертельное избиение женщины.

Источник: Комсомольская правда

Следственными органами СКР по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Грибановского района. Он обвиняется в смертельном избиении собутыльницы (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве 9 апреля.

Следствием установлено, что в ночь с 18 на 19 января обвиняемый с 48-летней знакомой в доме по улице Советской в селе Листопадовка распивали спиртное. Между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой мужчина жестоко избил женщину, причинив многочисленные травмы жизненно важных органов.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где на следующий день скончалась. Пытаясь отвести от себя подозрения, фигурант изначально утверждал, что травмы получены в результате падения, однако эта версия была опровергнута следствием.

Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания обвиняемого и свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы осмотров и проверки показаний на месте. В связи с этим утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.