Упавшего с 7-го этажа ребёнка достали живым из-под завалов недостроя в Сочи

Ранее в Москве под окнами жилого дома обнаружили тело 35-летней преподавательницы высшего учебного заведения. На теле погибшей имелись порезы. По версии следствия, женщина нанесла их себе самостоятельно. В последнее время она серьёзно интересовалась эзотерикой, рассуждала о «контактах с высшими силами», а в канун трагедии писала об открытии «третьего глаза».