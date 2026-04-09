Упавшего с 7-го этажа ребёнка достали живым из-под завалов недостроя в Сочи

Ребёнка в тяжёлом состоянии извлекли из-под завалов недостроенного здания в Сочи. Видео © VK / Служба спасения Сочи.
«Спасатели незамедлительно прибыли на место. Оценив состояние пострадавшего, спасатели приступили к выполнению ключевой задачи — извлечение из труднодоступного места и аккуратной транспортировке пострадавшего», — говорится в сообщении.
Пострадавшего ребёнка доставили в городскую больницу и передали медикам. Сейчас школьник находится под наблюдением врачей.
Ранее в Москве под окнами жилого дома обнаружили тело 35-летней преподавательницы высшего учебного заведения. На теле погибшей имелись порезы. По версии следствия, женщина нанесла их себе самостоятельно. В последнее время она серьёзно интересовалась эзотерикой, рассуждала о «контактах с высшими силами», а в канун трагедии писала об открытии «третьего глаза».
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.