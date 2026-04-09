Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упавшего с 7-го этажа ребёнка достали живым из-под завалов недостроя в Сочи

В Сочи ребёнок упал с седьмого этажа недостроенного здания на улице Учительская и выжил. Как сообщили в городской службы спасения, пострадавшего извлекли из труднодоступного места и передали врачам.

Источник: Life.ru

Ребёнка в тяжёлом состоянии извлекли из-под завалов недостроенного здания в Сочи.

«Спасатели незамедлительно прибыли на место. Оценив состояние пострадавшего, спасатели приступили к выполнению ключевой задачи — извлечение из труднодоступного места и аккуратной транспортировке пострадавшего», — говорится в сообщении.

Пострадавшего ребёнка доставили в городскую больницу и передали медикам. Сейчас школьник находится под наблюдением врачей.

Ранее в Москве под окнами жилого дома обнаружили тело 35-летней преподавательницы высшего учебного заведения. На теле погибшей имелись порезы. По версии следствия, женщина нанесла их себе самостоятельно. В последнее время она серьёзно интересовалась эзотерикой, рассуждала о «контактах с высшими силами», а в канун трагедии писала об открытии «третьего глаза».

