Дом под снос: прокуратура требует изъять землю в Плесе у семьи чиновника

Прокуратура Приволжского района Ивановской области потребовала через суд изъять земельный участок в Плесе из владения супруги бывшего начальника департамента управления имуществом региона и снести возведенные на нем строения.

Прокуратура Приволжского района Ивановской области потребовала через суд изъять земельный участок в Плесе из владения супруги бывшего начальника департамента управления имуществом региона и снести возведенные на нем строения. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Речь идет о территории исторического поселения федерального значения — города Плес. По данным прокуратуры, участок был передан в аренду в 2011 году одной из компаний для строительства дачных отелей. Общая площадь тогда составляла более 14 тысяч квадратных метров.

В дальнейшем участок неоднократно делился на более мелкие части. Как установило надзорное ведомство, отдельные наделы с 2011 года передавались в аренду близким родственникам бывшего регионального чиновника. Совокупная площадь таких участков превысила 3,7 тысячи квадратных метров.

На этих землях, по данным прокуратуры, были возведены капитальные строения — двухэтажный жилой дом, гараж и хозяйственные постройки. При этом собственником объектов недвижимости и арендатором участка выступает супруга бывшего руководителя департамента.

Надзорное ведомство указывает на нарушения законодательства при использовании земли. В связи с этим прокуратура направила иск в суд с требованием признать договор аренды недействительным.

Также заявлены требования об истребовании земельного участка в пользу муниципального образования и сносе всех расположенных на нем объектов.

Вопрос о законности передачи земли и дальнейшей застройки будет рассматриваться в судебном порядке.

Читайте также: 6 лет за взятку в 20 млн: в Москве огласили приговор экс-чиновнику Минобороны.