Бурак Дениз и ещё 13 турецких артистов задержаны по делу о наркотиках

Турецкий актёр Бурак Дениз, сыгравший в сериалах «Любовь не понимает слов», «Марашанец», «Наша история» и «Совершенно другой», оказался среди задержанных в ходе масштабной антинаркотической операции в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал Habertürk TV.

Источник: Life.ru

По данным правоохранительных органов, всего были выданы ордеры на задержание 14 человек, из которых 11 уже взяты под стражу. В числе фигурантов дела также оказался рэпер Эндер Эроглу, известный под сценическим именем Норм Эндер.

Как уточняется, в рамках расследования задержаны несколько представителей турецкой индустрии развлечений, включая Эмира Джана Игрека, Хафсанур Санджактутан, Сомера Сивриоглу, Бюшру Пекин, Ахсен Эроглу, Мерта Демира и других.

Следственные действия проходят в рамках более широкого дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков. В последние месяцы в Турции фиксируется серия задержаний среди известных актёров, музыкантов и других представителей шоу-бизнеса.

Ранее появлялась информация о задержании популярной турецкой актрисы Ханде Эрчел, известной по сериалу «Постучись в мою дверь», в аэропорту Стамбула после её возвращения в страну. Постановление о её задержании было вынесено заранее, однако в тот момент артистка находилась за границей. В ходе судебного заседания актриса подчеркнула, что рассчитывает на беспристрастное и справедливое разбирательство и дала показания по делу о наркотиках.

