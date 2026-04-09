Бурак Дениз и ещё 13 турецких артистов задержаны по делу о наркотиках

Ранее появлялась информация о задержании популярной турецкой актрисы Ханде Эрчел, известной по сериалу «Постучись в мою дверь», в аэропорту Стамбула после её возвращения в страну. Постановление о её задержании было вынесено заранее, однако в тот момент артистка находилась за границей. В ходе судебного заседания актриса подчеркнула, что рассчитывает на беспристрастное и справедливое разбирательство и дала показания по делу о наркотиках.