ФСБ задержала экс-корреспондента «Радио Свободная Европа»* за госизмену

«В Забайкальском крае пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1960 г. р., причастного к совершению государственной измены», — говорится в сообщении.
Житель Читы вступил в подконтрольный СБУ Telegram-канал и передал украинской стороне данные об информационных ресурсах местного СМИ, освещающего СВО, а также об объекте критической инфраструктуры региона для организации кибератак.
Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла подготовку теракта в Москве, организованного при участии украинских спецслужб. Целью должен был стать высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов. Взрывчатку, замаскированную в багажнике электроскутера, нашли на парковке у бизнес-центра.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России.