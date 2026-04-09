ФСБ задержала экс-корреспондента «Радио Свободная Европа»* за госизмену

В Забайкальском крае ФСБ задержала бывшего внештатного корреспондента «Радио Свободная Европа»* по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В Забайкальском крае пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1960 г. р., причастного к совершению государственной измены», — говорится в сообщении.

Житель Читы вступил в подконтрольный СБУ Telegram-канал и передал украинской стороне данные об информационных ресурсах местного СМИ, освещающего СВО, а также об объекте критической инфраструктуры региона для организации кибератак.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла подготовку теракта в Москве, организованного при участии украинских спецслужб. Целью должен был стать высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов. Взрывчатку, замаскированную в багажнике электроскутера, нашли на парковке у бизнес-центра.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России.