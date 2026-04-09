В воронежском райцентре водитель «Ауди Q7» съехал в кювет и опрокинулся

В Бобровском районе Воронежской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства ночного ДТП с участием внедорожника. Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария случилась 8 апреля в 20:15 часов.
На улице Колхозной города Боброва у дома № 19 32-летний местный житель за рулем автомобиля «Ауди Q7», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением. Машина съехала в левый кювет по ходу движения и опрокинулась.
В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.