Снова пожар в «Минск-Мире»: горит кровля здания

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Кровля загорелась у строящегося здания в районе улицы Левина в белорусской столице, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
На место ЧП выехали спасатели.
По прибытии спасатели выяснили, что загорелся утеплитель на площади 10 кв.м.
«Загорание ликвидировано строителями. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.
На место выезжало восемь единиц техники МЧС.
Ранее в этом же районе пожар возник на одном из строящихся объектов комплекса. Тогда спасатели работали по сообщению о возгорании в здании по улице Братской.
Как было установлено, горел складируемый утеплитель.