Снова пожар в «Минск-Мире»: горит кровля здания

Спасатели не в первый раз выезжают на сообщения о возгорании в столичном комплексе, в обоих случаях горел утеплитель.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Кровля загорелась у строящегося здания в районе улицы Левина в белорусской столице, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На место ЧП выехали спасатели.

По прибытии спасатели выяснили, что загорелся утеплитель на площади 10 кв.м.

«Загорание ликвидировано строителями. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

На место выезжало восемь единиц техники МЧС.

Ранее в этом же районе пожар возник на одном из строящихся объектов комплекса. Тогда спасатели работали по сообщению о возгорании в здании по улице Братской.

Как было установлено, горел складируемый утеплитель.