ФСБ задержала экс‑корреспондента «Радио Свободная Европа»* в Чите за госизмену

В Забайкальском крае ФСБ заявила о раскрытии утечки данных, связанной с бывшим внештатным корреспондентом «Радио Свободная Европа»*. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что фигурантом является житель Читы 1960 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Сообщается, что он заключен под стражу.
По данным ведомства, в ходе обыска у него изъяли средства вычислительной техники и связи, которые, как утверждается, подтверждают деятельность, направленную против безопасности РФ.
Также в ФСБ заявили, что мужчина ранее сотрудничал с «Радио Свободная Европа»*, после чего, по версии следствия, установил контакт с подконтрольным СБУ Telegram-сообществом. Отмечается, что он передал данные об информационных ресурсах местного издания и объекте критической инфраструктуры, которые, как утверждается, были использованы для компьютерных атак, передает ТАСС.
Ранее сотрудники ФСБ в Тамбовской области задержали 38-летнего жителя, который продолжительное время сотрудничал со спецслужбами Украины через мессенджер Telegram.
*Организация признана нежелательной в России.