Александру Бастрыкину доложат о гибели более 30 попугаев в зоопарке в Кудрово

7 апреля в контактном зоопарке ручных попугаев в Кудрово погибли по меньшей мере 33 птицы. Владелец заявил, что неизвестные отравили их газом, после чего следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Пострадавшие также попросили о помощи председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Сегодня, 9 апреля, глава центрального аппарата ведомства поручил доложить о ходе расследования, о чем сообщили в Информационном центре СК РФ.
— Наша попугайня, место, где сотни экзотических птиц радовали вас, ваших детей, была подвергнута атаке злоумышленников. Неизвестные отравили газом наших любимых пернатых друзей. Погибли десятки попугаев, пострадали наши сотрудники — они кашляли, задыхались, оказывая помощь пострадавшим птицам. Впоследствии им тоже потребовалась медицинская помощь, — ранее рассказали в зоопарке.
Происшествие едва не унесло жизни всех попугаев. Чудом выживших птиц экстренно отправили в клинику, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».