Александру Бастрыкину доложат о гибели более 30 попугаев в зоопарке в Кудрово

7 апреля в контактном зоопарке ручных попугаев в Кудрово погибли по меньшей мере 33 птицы. Владелец заявил, что неизвестные отравили их газом, после чего следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Пострадавшие также попросили о помощи председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Сегодня, 9 апреля, глава центрального аппарата ведомства поручил доложить о ходе расследования, о чем сообщили в Информационном центре СК РФ.