ФСБ показала видео задержания экс-журналиста «Радио Свободная Европа»*

Бывшего корреспондента «Радио Свободная Европа»* обвинили в государственной измене и содействии украинским спецслужбам. Задержание провели сотрудники ФСБ в Забайкальском крае.

Источник: Life.ru

Задержание бывшего корреспондента «Радио Свободная Европа»*. Видео © ЦОС ФСБ.

По данным следствия, в ходе обысков в его квартире были изъяты материалы, имеющие значение для расследования. Утверждается, что мужчина вступил в канал в мессенджере, который, по версии силовиков, контролировался СБУ, и передавал туда информацию.

Как отмечается, речь идёт о данных, связанных с изданием, освещавшим тему СВО. По версии ведомства, эти сведения впоследствии могли использоваться украинской стороной для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры.

Также в ведомстве заявили, что «Радио Свободная Европа»* с середины XX века якобы находилось под влиянием американских спецслужб и публиковало материалы, которые, по их оценке, способствуют росту социальной напряжённости и межнациональных конфликтов в странах СНГ.

Ранее Life.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности задержала бывшего внештатного корреспондента «Радио Свободная Европа»* по подозрению в государственной измене. Он вступил в подконтрольный СБУ телеграм-канал и сливал туда данные, делиться которыми явно не стоило.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше