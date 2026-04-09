ФСБ показала видео задержания экс-журналиста «Радио Свободная Европа»*

Задержание бывшего корреспондента «Радио Свободная Европа»*. Видео © ЦОС ФСБ.
По данным следствия, в ходе обысков в его квартире были изъяты материалы, имеющие значение для расследования. Утверждается, что мужчина вступил в канал в мессенджере, который, по версии силовиков, контролировался СБУ, и передавал туда информацию.
Как отмечается, речь идёт о данных, связанных с изданием, освещавшим тему СВО. По версии ведомства, эти сведения впоследствии могли использоваться украинской стороной для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры.
Также в ведомстве заявили, что «Радио Свободная Европа»* с середины XX века якобы находилось под влиянием американских спецслужб и публиковало материалы, которые, по их оценке, способствуют росту социальной напряжённости и межнациональных конфликтов в странах СНГ.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России.