В Пермском крае монополистов оштрафовали почти на 5 млн рублей

За первый квартал 2026 года Пермское УФАС получило 260 обращений о нарушениях антимонопольного законодательства. Нарушители получили штрафы на общую сумму 4,8 млн рублей, сообщают пресс-службе органа.
Пермское УФАС проверяет 28 жалоб на злоупотребление доминирующим положением в сфере ЖКХ и энергетики. Чаще всего граждане жалуются на невыгодные условия договоров, незаконные отказы в их заключении, прекращение услуг и завышенные цены. Двум компаниям уже выданы предупреждения.
Также поступило свыше 100 обращений о нарушениях правил подключения к инженерно-техническим сетям и доступа к услугам монополий. Пермское УФАС наложило на нарушителей 4,8 млн рублей штрафов.
Пермская антимонопольная служба добилась подключения более 20 потребителей к электричеству и газу за отчетный период. УФАС также контролирует тарифы, качество энергоснабжения и реализацию программы социальной догазификации в Прикамье.