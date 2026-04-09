Убийство женщины в области Улытау: подозреваемый под стражей

Подозреваемый в убийстве в Жайреме находится в больнице под охраной.

Источник: Baigenews

В посёлке Жайрем области Улытау проведено досудебное расследование по факту убийства женщины

В посёлке Жайрем области Улытау проводится досудебное расследование по факту убийства женщины. Об этом сообщили в Департаменте полиции региона, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Подробности происшествия

По информации СМИ, в день происшествия женщина находилась на рабочем месте — в собственном магазине. Туда пришёл её сожитель, после чего между ними произошёл конфликт, который перерос в нападение с ножом. По данным родственников, мужчина нанёс около 20 ударов в жизненно важные органы женщины.

Подозреваемый и его состояние

Подозреваемым является 33-летний местный житель — сожитель погибшей. После совершения преступления он предпринял попытку самоповреждения и был доставлен в медицинское учреждение в Жезказгане, где в настоящее время находится под круглосуточной охраной полиции.

«Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. После завершения лечения подозреваемый будет незамедлительно водворён в следственный изолятор», — сообщили в ДП.

Контроль за расследованием

В полиции отметили, что ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции области Улытау.