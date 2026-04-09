Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бабушка хочет лишить прав мать, бившую дочь палкой в Новосибирске

Женщина получила 3,5 года колонии за избиение дочери металлической палкой, но пенсионерка опасается, что та может выйти по УДО и забрать ребёнка.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске пенсионерка требует лишить родительских прав невестку, осужденную за истязания 14-летней дочери. Как сообщили в прокуратуре Октябрьского района, с 12 лет мать избивала девочку за непослушание: за позднее возвращение домой, невынесенный мусор, разбитую кружку. Однажды женщина взяла металлическую палку и била дочь по рукам и ногам.

«Выяснилось, что с 12 лет мать избивала дочь якобы за непослушание. Поводом могло стать то, что девочка поздно пришла домой, не вынесла мусор и не убралась в комнате. А однажды мать ребёнка подумала, что школьница якобы украла её сигареты, и набросилась на неё с кулаками. Был случай, что побои были после того, как девочка разбила кружку», — рассказали в прокуратуре.

В ноябре 2025 года матери вынесли приговор — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В феврале 2026 года она пыталась обжаловать приговор, но проиграла апелляцию. Девочка сейчас под опекой бабушки и дедушки, перешла в другую школу, у нее повысилась успеваемость.

«Как только бабушка с дедушкой получили на руки приговор, они подали иск о лишении осуждённой родительских прав на дочь: девочка боится, что мать может выйти по УДО и забрать её обратно», — сообщил «КП-Новосибирск» представитель потерпевших.

