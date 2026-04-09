В Новосибирске начался суд над виновницей пьяного ДТП, унёсшего две жизни

Новосибирский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Татьяны Гертель, обвиняемой в гибели двух человек в ДТП. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».
По версии следствия, 4 августа 2025 года женщина, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем «Мазда Демио» на трассе К-17Р. В салоне было трое пассажиров. Водитель превысила скорость до 140 км/ч при разрешённых 90, не справилась с управлением при обгоне, съехала в кювет, опрокинулась и врезалась в опору ЛЭП.
Один пассажир погиб на месте, второй скончался в больнице 14 августа от полученных травм.
На первом заседании гособвинитель изложил суть обвинения, были оглашены показания свидетелей: пассажиры знали, что у подсудимой нет прав. Гертель признала вину, но пояснила, что употребляла алкоголь накануне аварии, а не в день происшествия.
Рассмотрение дела отложено для вызова свидетелей.
