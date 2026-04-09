Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске начался суд над виновницей пьяного ДТП, унёсшего две жизни

Один пассажир погиб на месте, второй скончался в больнице от полученных травм.

Источник: Freepik

Новосибирский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Татьяны Гертель, обвиняемой в гибели двух человек в ДТП. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

По версии следствия, 4 августа 2025 года женщина, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем «Мазда Демио» на трассе К-17Р. В салоне было трое пассажиров. Водитель превысила скорость до 140 км/ч при разрешённых 90, не справилась с управлением при обгоне, съехала в кювет, опрокинулась и врезалась в опору ЛЭП.

Один пассажир погиб на месте, второй скончался в больнице 14 августа от полученных травм.

На первом заседании гособвинитель изложил суть обвинения, были оглашены показания свидетелей: пассажиры знали, что у подсудимой нет прав. Гертель признала вину, но пояснила, что употребляла алкоголь накануне аварии, а не в день происшествия.

Рассмотрение дела отложено для вызова свидетелей.

Рассмотрение дела отложено для вызова свидетелей.