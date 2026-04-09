18-летний на тонированной «Ладе» насмерть сбил женщину в Жирновске

В Волгоградской области женщина-пешеход погибла под колесами тонированной «Лады». Смертельная авария, по данным полиции, произошла накануне вечером напротив дома № 2а по 35 лет Победы в городе Жирновске.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу вблизи жилой пятиэтажки по нерегулируемому пешеходному переходу. Тонированный автомобиль «ВАЗ-2112», которым управлял 18-летний водитель, сбил пешехода. От полученных трав пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия врачей скорой помощи.

Рядом с местом, где произошла смертельная авария, находятся два социальных учреждения — школа № 3 и Жирновский психоневрологический интернат.

