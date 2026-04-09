20 участков затопило в Кочковском районе Новосибирской области

Река Карасук в Новосибирской области продолжает освобождаться ото льда. На гидропостах отмечают, что в низменных прибрежных зонах Кочковского района уровень воды уже достиг критической отметки. В Краснозерском районе он тоже приближается к опасным значениям. Спасатели работают над устранением ледовых заторов и помогают с пропуском паводковых вод. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.