20 участков затопило в Кочковском районе Новосибирской области

Река Карасук в Новосибирской области продолжает освобождаться ото льда. На гидропостах отмечают, что в низменных прибрежных зонах Кочковского района уровень воды уже достиг критической отметки. В Краснозерском районе он тоже приближается к опасным значениям. Спасатели работают над устранением ледовых заторов и помогают с пропуском паводковых вод. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
За последние сутки в Кочковском районе подтопило 16 приусадебных участков в селе Решеты и 4 участка в селе Черновка. По состоянию на 8 утра 9 апреля подтопленных домов нет. Пока остается подтопленным один низководный мост в селе Жуланка.
На реке Карасук в Краснозерском районе уровень воды продолжает расти, наблюдаются подвижки льда. За прошедшие сутки подтоплений жилых домов и участков не было.
Аэромобильная группировка спасателей продолжает свою работу в Кочковском и Краснозерском районах.