Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 участков затопило в Кочковском районе Новосибирской области

Уровень воды растет не только в Кочковском, но и в Краснозерском районе.

Источник: Комсомольская правда

Река Карасук в Новосибирской области продолжает освобождаться ото льда. На гидропостах отмечают, что в низменных прибрежных зонах Кочковского района уровень воды уже достиг критической отметки. В Краснозерском районе он тоже приближается к опасным значениям. Спасатели работают над устранением ледовых заторов и помогают с пропуском паводковых вод. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

За последние сутки в Кочковском районе подтопило 16 приусадебных участков в селе Решеты и 4 участка в селе Черновка. По состоянию на 8 утра 9 апреля подтопленных домов нет. Пока остается подтопленным один низководный мост в селе Жуланка.

На реке Карасук в Краснозерском районе уровень воды продолжает расти, наблюдаются подвижки льда. За прошедшие сутки подтоплений жилых домов и участков не было.

Аэромобильная группировка спасателей продолжает свою работу в Кочковском и Краснозерском районах.