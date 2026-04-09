В Иркутске полицейские спасли квартиру пенсионерки и её дочери от мошенников

В Иркутске сотрудники уголовного розыска предотвратили продажу трехкомнатной квартиры, которую пенсионерка с дочерью едва не отдали мошенникам. Правоохранители задержали курьера аферистов в тот момент, когда он забирал муляжи денег, подготовленные полицейскими.

Источник: Reuters

Ранее в дежурную часть поступило заявление о мошенничестве на сумму более 6,4 миллиона рублей. Мать и дочь, поверив звонкам о якобы проводимых «следственных действиях», передали пособникам аферистов деньги от продажи квартиры, средства со вклада и личные накопления. Но мошенники не остановились — они склоняли женщин к продаже их единственной жилплощади: трехкомнатной квартиры в центре Иркутска за 5,3 миллиона рублей.

Тогда в разговор с лже- «правоохранителями» вступили настоящие полицейские. Оперативники Управления уголовного розыска регионального Главка МВД совместно с коллегами из городского управления полиции организовали встречу с участником мошеннической схемы. Для этого были подготовлены фиктивные документы о продаже квартиры и муляжи 5-тысячных купюр на сумму свыше 5,1 миллиона рублей.

Поздно вечером под окна потерпевшей пришел пособник телефонных мошенников и забрал «деньги». Однако сообщить онлайн-кураторам о сделке он не успел — его задержали полицейские и доставили в отдел полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское».