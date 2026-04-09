В Калининградской области завершили расследование уголовного дела об убийстве 21-летней давности

По версии следствия, в феврале 2005 года обвиняемый, действуя по договоренности с шестью жителями региона, совершил разбойное нападение на семью, проживающую в частном доме по улице Спортивной в Калининграде. С главой семьи, 54-летним владельцем автомастерской, большая часть злоумышленников была знакома. Распределив роли, фигуранты организовали за домом предпринимателя слежку и изучили его распорядок дня. В целях конспирации при разбойном нападении злоумышленники использовали маски и перчатки, шнуры и наручники для связывания потерпевших, а также мешки, которые надели на головы хозяев дома.