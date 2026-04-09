Трех родственников будут судить в Подмосковье за строительные аферы

Орехово-Зуевская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех жителей Московской области, обвиняемых в хищении денег при строительстве частных домов, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, с марта 2023 года по январь 2025 года обвиняемые, являясь родственниками, создали общество с ограниченной ответственностью, целью которого было строительство индивидуальных частных домов, после чего заключили восемь контрактов с потерпевшими на строительство частных домов на общую сумму более 24 млн руб. Для создания видимости строительной деятельности злоумышленники брали задаток и частично начинали возводить дома, затем “замораживали” объекты», — сказали в прокуратуре.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»). В рамках уголовного дела на имущество злоумышленников — два дома, квартиру и две машины — наложили арест. Уголовное дело направлено в Орехово-Зуевский городской суд для рассмотрения по существу.