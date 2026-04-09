На Дону оштрафовали предприятие за незаконное обращение с биоотходами. Представители регионального управления Россельхознадзора сообщили о привлечении к административной ответственности одного из местных предприятий. Причиной санкций стали серьёзные отступления от требований ветеринарного законодательства при утилизации отходов мясного производства. В феврале 2026 года в СМИ появилась информация о несанкционированных свалках биологических отходов на территории Советского района Ростова-на-Дону, а также в Калининском и Чалтырском сельских поселениях Мясниковского района. Реагируя на эти сообщения, инспекторы Россельхознадзора провели выездной осмотр территорий без предварительного уведомления проверяемого лица.