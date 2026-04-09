На Дону оштрафовали предприятие за незаконное обращение с биоотходами. Представители регионального управления Россельхознадзора сообщили о привлечении к административной ответственности одного из местных предприятий. Причиной санкций стали серьёзные отступления от требований ветеринарного законодательства при утилизации отходов мясного производства. В феврале 2026 года в СМИ появилась информация о несанкционированных свалках биологических отходов на территории Советского района Ростова-на-Дону, а также в Калининском и Чалтырском сельских поселениях Мясниковского района. Реагируя на эти сообщения, инспекторы Россельхознадзора провели выездной осмотр территорий без предварительного уведомления проверяемого лица.
Факты подтвердились: на указанных земельных участках действительно были обнаружены скопления биоотходов. Эксперты сверили клейма, найденные на остатках продукции, с данными в федеральной системе.
Выяснилось, что замороженные свиные головы с идентичными маркировками ранее поставлялись на одно из мясоперерабатывающих предприятий региона. На основании полученных данных была инициирована полноценная проверка деятельности данного предприятия, согласованная с прокуратурой. Инспекция выявила существенные нарушения ветеринарных норм. Как пояснил руководитель организации, отходы переработки животных реализовывались партнёрам без оформления обязательных ветеринарно-сопроводительных документов.
По итогам разбирательства в отношении как должностного лица, так и самой компании были возбуждены административные дела: по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил), по частям 1 и 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).
Предприятию выдано обязательное предписание об устранении нарушений в установленные сроки. На сегодняшний день усилиями органов местного самоуправления несанкционированные места складирования биоотходов уже ликвидированы, территории приведены в соответствие с санитарными нормами.