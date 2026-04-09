На Урале фигуранту дела об убийстве ребенка запросили 18 лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Гособвинение просит 18 лет колонии для жителя Свердловской области, ставшего фигурантом дела об убийстве двухмесячного ребенка, который, по словам подсудимого, «выпал у него из рук», сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
Фигурант Олег Михалицын в один из вечеров в октябре 2025 года находился в своей квартире вместе с супругой и двухмесячным сыном.
«По данным обвинения, малыш вел себя беспокойно, плакал, что раздражало отца. Также, по версии обвинения, у Михалицына были сомнения в отцовстве. Мужчина нанес младенцу не менее шести ударов по разным частям тела. От полученных травм ребенок скончался в тот же вечер», — сообщает инстанция.
В суде мужчина доказывал, что укачивал сына и сам уснул, а ребенок «выпал у него из рук и травмировался». Адвокат фигуранта просил переквалифицировать деяние своего подзащитного с убийства на причинение смерти по неосторожности.
«Гособвинитель в ходе прений просил суд назначить Михалицыну наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года», — говорится в сообщении суда.
Мужчина вину не признал, настаивал на том, что смерть ребенка наступила в результате падения сына из его рук, отметил, что «любил своего малыша», добавляет пресс-служба. Приговор ему огласят 14 апреля.