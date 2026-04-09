В ТЦ в Волгограде мужчина украл у посетительницы 85 тысяч из сумки

В Волгограде полицейские успешно раскрыли дерзкую кражу, произошедшую в одном из торговых центров Советского района. Злоумышленник похитил крупную сумму денег из сумки посетительницы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
33-летняя жительница рассказала, что во время шопинга в торгово-развлекательном центре кто-то незаметно вытащил из ее сумки 85 000 рублей. Понятно, что потеря такой суммы стала для нее большим потрясением. Сотрудники уголовного розыска немедленно приступили к работе. Вскоре задержали 41-летнего мужчину.
На допросе он пояснил, что заметил сумку, которую хозяйка оставила без присмотра на прилавке. Воспользовавшись моментом, он быстро вытащил деньги. Как это часто бывает, украденные средства злоумышленник потратил на собственные нужды.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.