В Нижегородской области в зону затопления попали 14 мостов и участки автодорог

По состоянию на 9 утра 9 апреля в Нижегородской области подтоплены территории в 27 муниципальных образованиях. Подробности рассказали в региональном МЧС.
В зону подтопления попали 14 мостов в Кстовском районе Нижнего Новгорода, в Арзамасе, Боре, а также мосты в Навашинском, Семеновском, Гагинском, Починковском, Сергачском и Ардатовском муниципальном округах и 20 участков автодорог.
Кроме того, подтоплено 843 приусадебных участка в 13 населенных пунктах.
По сообщению регионального МЧС, в результате паводка пострадавших и погибших людей нет. В настоящее время эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.
Кстати, за сутки от воды освободились участок автодороги Чернуха-Пошатово и 25 придомовых территорий в Большеболдинском, Вадском, Починковском округах и в городе Сарове.