Бывшему замглавы администрации Нижнего Новгорода продлили домашний арест

Нижегородский районный суд продлил домашний арест бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Сергею Егорову до 19 сентября 2026 года, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, в 2025 году обвиняемый получил через посредника взятку в размере 120 тысяч рублей за способствование в организации парковок на муниципальных земельных участках.
Ранее сообщалось, что автомобиль бывшего замглавы администрации Нижнего Новгорода могут изъять в пользу государства.