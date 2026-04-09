Бывшему замглавы администрации Нижнего Новгорода продлили домашний арест

Он обвиняется в получении взятки.

Нижегородский районный суд продлил домашний арест бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Сергею Егорову до 19 сентября 2026 года, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в 2025 году обвиняемый получил через посредника взятку в размере 120 тысяч рублей за способствование в организации парковок на муниципальных земельных участках.

Ранее сообщалось, что автомобиль бывшего замглавы администрации Нижнего Новгорода могут изъять в пользу государства.