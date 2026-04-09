Минчанин позвонил в милицию после разговора с матерью по телефону. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
По номеру 102 позвонил 40-летний житель Советского района, мать которого чуть не стала жертвой телефонных мошенников.
Пенсионерке в мессенджере поступил звонок с белорусского номера якобы от сотрудников «Водоканала». Под предлогом замены счетчиков звонившие выманили у женщины коды из смс-сообщений.
После этого уже по видеосвязи позвонил лжеправоохранитель в форменном обмундировании. Звонивший сказал, что ранее пенсионерка разговаривала с аферистами, которые открыли на ее имя счет и проводят незаконные финансовые операции.
Кроме того, неизвестный заявил и про уголовное дело в отношении жительницы Минска, сказав про обыск по месту жительства, во время которого будут изъяты наличные деньги.
Женщина испугалась, взяла из дома более 3000 рублей и пошла в банк для декларирования денег через перевод на специальный счет.
«По дороге женщина позвонила сыну, который, узнав о случившимся, сразу же сообщил в милицию», — сообщили в милиции.
По указанному факту было заведено уголовное дело.
