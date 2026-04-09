Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанин позвонил в милицию после разговора с матерью по телефону

В Минске сын позвонил в милицию, поговорив по телефону со своей матерью.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин позвонил в милицию после разговора с матерью по телефону. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

По номеру 102 позвонил 40-летний житель Советского района, мать которого чуть не стала жертвой телефонных мошенников.

Пенсионерке в мессенджере поступил звонок с белорусского номера якобы от сотрудников «Водоканала». Под предлогом замены счетчиков звонившие выманили у женщины коды из смс-сообщений.

После этого уже по видеосвязи позвонил лжеправоохранитель в форменном обмундировании. Звонивший сказал, что ранее пенсионерка разговаривала с аферистами, которые открыли на ее имя счет и проводят незаконные финансовые операции.

Кроме того, неизвестный заявил и про уголовное дело в отношении жительницы Минска, сказав про обыск по месту жительства, во время которого будут изъяты наличные деньги.

Женщина испугалась, взяла из дома более 3000 рублей и пошла в банк для декларирования денег через перевод на специальный счет.

«По дороге женщина позвонила сыну, который, узнав о случившимся, сразу же сообщил в милицию», — сообщили в милиции.

По указанному факту было заведено уголовное дело.

Ранее таксист позвонил в милицию, услышав разговор пенсионерки по дороге в Минск.

Кстати, милиция Минска открыла бесплатную проверку сайтов и соцсетей на мошенничество.

Кроме того, мужчина разгромил детский сад в Минске.