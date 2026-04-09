Школьники села Арка Охотского района побывали в подмосковном Центре подготовки космонавтов

Так, каждый год в День космонавтики они запускают самодельные ракеты. В 2024 году об этой традиции в Роскосмосе рассказала руководитель проекта «Кындыкан». Так звали эвенскую девочку, которая выжила 200 лет назад во время эпидемии оспы в стойбище и стала символом стойкости севера. Сейчас ее именем назван творческий проект, в рамках которого эвенскую куклу отправили на МКС.