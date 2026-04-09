Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники села Арка Охотского района побывали в подмосковном Центре подготовки космонавтов

В поездку отправились 4 школьника. Все они заинтересованы физикой, а также историей родного села и состоят в историко-краеведческом клубе «Кованый гвоздь». В Звездный городок дети поехали по приглашению действующего пилота МКС Олега Артемьева — ему стало известно о том, что дети из отдаленного поселка очень интересуются космосом. Так, каждый год в День космонавтики они запускают […]

В поездку отправились 4 школьника. Все они заинтересованы физикой, а также историей родного села и состоят в историко-краеведческом клубе «Кованый гвоздь». В Звездный городок дети поехали по приглашению действующего пилота МКС Олега Артемьева — ему стало известно о том, что дети из отдаленного поселка очень интересуются космосом.

Так, каждый год в День космонавтики они запускают самодельные ракеты. В 2024 году об этой традиции в Роскосмосе рассказала руководитель проекта «Кындыкан». Так звали эвенскую девочку, которая выжила 200 лет назад во время эпидемии оспы в стойбище и стала символом стойкости севера. Сейчас ее именем назван творческий проект, в рамках которого эвенскую куклу отправили на МКС.