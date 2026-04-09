Воронежские полицейские задержали курьера мошенников при переводе денег через криптовалюту в Москве

Полицейские Калачеевского района задержали 22-летнего жителя Казани, который работал курьером у телефонных мошенников. Молодой человек забирал деньги у жертв и переводил их злоумышленникам, получая за это вознаграждение в размере 50−60 тысяч рублей. Полицейские из Калачеевского района Воронежской области задержали подозреваемого в Москве — в тот момент, когда он переводил денежные средства через криптовалюту. Об этом 9 апреля рассказали в ГУ МВД по региону.