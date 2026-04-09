Воронежские полицейские задержали курьера мошенников при переводе денег через криптовалюту в Москве

Полицейские Калачеевского района задержали 22-летнего жителя Казани, который работал курьером у телефонных мошенников. Молодой человек забирал деньги у жертв и переводил их злоумышленникам, получая за это вознаграждение в размере 50−60 тысяч рублей. Полицейские из Калачеевского района Воронежской области задержали подозреваемого в Москве — в тот момент, когда он переводил денежные средства через криптовалюту. Об этом 9 апреля рассказали в ГУ МВД по региону.
Жертвой аферистов стала 76-летняя жительница Калачеевского района. Ей позвонил якобы работник администрации, а затем — лжесотрудник ФСБ. Под предлогом «декларации средств» и ложных обвинений в государственной измене пенсионерку убедили снять 950 тысяч рублей и передать их курьеру по кодовому слову «Королева».
Следственным отделом ОМВД России по Калачеевскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.