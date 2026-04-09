Сибирский альпинист назвал причину, почему Усольцевых никогда не найдут

Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы с маленькой дочерью отправились в короткий поход в окрестностях поселка Кутурчин в конце сентября и перестали выходить на связь. Сын пропавшей Ирины, Даниил Баталов, заявил, что продолжит поиски, как только сойдет снег и позволит погода. Признавать родственников умершими в судебном порядке он пока не планирует.