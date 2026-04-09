Сибирский альпинист назвал причину, почему Усольцевых никогда не найдут

«Если это несчастный случай — есть шанс найти их тела. Если криминал — то нет. Браконьеры хорошо прячут следы, там даже следов не остается», — цитирует Раилко ТАСС.
Эксперт не исключает, что семья случайно наткнулась на нарушителей, и их убили как нежелательных свидетелей. В числе других криминальных версий — случайная встреча с черными лесорубами или нелегальными золотодобытчиками.
При этом окружение пропавших выдвигает и альтернативные теории. Друг Сергея Усольцева Валентин Дегтярев предположил, что мужчина, состоявший в религиозной общине, мог сам расправиться с женой и дочерью. Впрочем, существует и оптимистичный сценарий: семья могла выжить и перезимовать в одной из охотничьих сторожек.
Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы с маленькой дочерью отправились в короткий поход в окрестностях поселка Кутурчин в конце сентября и перестали выходить на связь. Сын пропавшей Ирины, Даниил Баталов, заявил, что продолжит поиски, как только сойдет снег и позволит погода. Признавать родственников умершими в судебном порядке он пока не планирует.
