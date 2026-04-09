Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Бору сотрудница аптеки умерла на рабочем месте

Коллеги пытались ее откачать, но безуспешно.

Источник: Комсомольская правда

На Бору 68-летняя сотрудница аптеки умерла в разгар рабочего дня. Сначала она отказалась от предложения коллег вызвать скорую, а потом было уже поздно. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Нижегородской области.

Трагедия произошла 3 апреля в одном из аптечных пунктов города Бор. Около 14:30 женщине, работавшей товароведом, внезапно стало плохо, и она потеряла сознание. Услышав шум, фармацевты поспешили на помощь и предложили вызвать бригаду скорой помощи. Однако пострадавшая отказалась от вызова врачей, заверив коллег, что ей уже стало лучше.

Спустя полчаса состояние женщины ухудшилось вновь — она второй раз потеряла сознание. Коллеги привели ее в чувства и все же вызвали скорую помощь. Не дождавшись приезда медиков, товаровед в третий раз лишилась сознания и перестала подавать признаки жизни. Фармацевты незамедлительно начали проводить реанимационные действия.

Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи смогла только констатировать смерть работницы. Обстоятельства произошедшего выясняются.