Бывший замглавы администрации Заволжья получил условный срок

Бывший заместитель главы администрации г. Заволжья признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.
В 2023 году между территориальным управлением Заволжья и подрядчиком был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству сквера «Победы» на сумму 14,1 млн рублей. Чиновник, зная, что часть работ не выполнена, а также применены более дешевые материалы принял акты о приемке выполненных работ. Муниципальному образованию причинен ущерб в размере более 2 млн рублей.
Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с запретом занимать определенные должности сроком на 1 год.