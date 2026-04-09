Продавца из Красноярска крупно оштрафовали за продажу алкоголя подростку. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. В мае 2025 года 60-летняя сотрудница магазина «Наш двор» стала фигурантом уголовного дела. Не спросив документы, подтверждающие возраст, она продала 17-летнему парню алкоголь. Когда он выходил из магазина, то встретил полицейских, которые, увидев бутылку, поинтересовались возрастом молодого красноярца. Им он рассказал, что соврал кассиру, а паспорт у него не спрашивали.