Продавца из Красноярска крупно оштрафовали за продажу алкоголя подростку

В Красноярске продавца оштрафовали за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему.

Продавца из Красноярска крупно оштрафовали за продажу алкоголя подростку. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. В мае 2025 года 60-летняя сотрудница магазина «Наш двор» стала фигурантом уголовного дела. Не спросив документы, подтверждающие возраст, она продала 17-летнему парню алкоголь. Когда он выходил из магазина, то встретил полицейских, которые, увидев бутылку, поинтересовались возрастом молодого красноярца. Им он рассказал, что соврал кассиру, а паспорт у него не спрашивали.

Оказалось, что ранее женщину штрафовали после подобного инцидента. Суд признал ее виновной и приговорил к штрафу в размере 55 тысяч рублей. На протяжении пяти месяцев горожанка будет выплачивать по 11 тысяч.