Подросток стрелял в ребенка из пневматики в Волгограде

Юный стрелок, ранивший мальчика, предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде завершили расследование дела о хулиганстве с применением пневматического оружия. Подросток предстанет перед судом по статье о хулиганстве, совершенном с использованием предмета, применяемого в качестве оружия, сообщает сайт volgograd.kp.ru на региональный следком.

Инцидент произошел вечером 25 июня 2025 года в Советском районе Волгограда. Молодой человек вместе со своим приятелем находился на балконе квартиры по улице Солнечникова. В их распоряжении был пневматический пистолет калибра 4,5 мм. В какой-то момент обвиняемый увидел во дворе дома маленького мальчика, игравшего на газоне со своим знакомым. Движимый хулиганскими побуждениями, подросток схватил пистолет и прицельно выстрелил в сторону ребенка.

В результате выстрела мальчик получил поверхностную рану мягких тканей в области правой лопатки. К счастью, травма оказалась несерьезной.

После тщательного расследования следователи собрали все необходимые доказательства. Уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением направили в суд.