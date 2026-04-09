Подросток стрелял в ребенка из пневматики в Волгограде

В Волгограде завершили расследование дела о хулиганстве с применением пневматического оружия. Подросток предстанет перед судом по статье о хулиганстве, совершенном с использованием предмета, применяемого в качестве оружия, сообщает сайт volgograd.kp.ru на региональный следком.
Инцидент произошел вечером 25 июня 2025 года в Советском районе Волгограда. Молодой человек вместе со своим приятелем находился на балконе квартиры по улице Солнечникова. В их распоряжении был пневматический пистолет калибра 4,5 мм. В какой-то момент обвиняемый увидел во дворе дома маленького мальчика, игравшего на газоне со своим знакомым. Движимый хулиганскими побуждениями, подросток схватил пистолет и прицельно выстрелил в сторону ребенка.
В результате выстрела мальчик получил поверхностную рану мягких тканей в области правой лопатки. К счастью, травма оказалась несерьезной.
После тщательного расследования следователи собрали все необходимые доказательства. Уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением направили в суд.