Экс-главу Заволжья осудили за махинации

Бывший начальник территориального управления города Заволжья признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации муниципального контракта. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Судом установлено, что в 2023 году чиновник подписал акты приемки работ по благоустройству сквера Победы на сумму 14,1 млн рублей, достоверно зная, что подрядчик использовал материалы низкого качества и выполнил не весь объем работ.