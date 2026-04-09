Экс-главу Заволжья осудили за махинации

Бывший начальник территориального управления города Заволжья признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации муниципального контракта. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Судом установлено, что в 2023 году чиновник подписал акты приемки работ по благоустройству сквера Победы на сумму 14,1 млн рублей, достоверно зная, что подрядчик использовал материалы низкого качества и выполнил не весь объем работ.
Противоправные действия должностного лица были пресечены сотрудниками регионального УФСБ. В результате махинаций бюджету города был нанесен ущерб в размере более 2 млн рублей, а права граждан на комфортную городскую среду оказались нарушены. Ранее к реальному сроку в колонии был приговорен и генеральный директор компании-подрядчика, выполнявшей работы на данном объекте.
Суд назначил бывшему управленцу наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, мужчине запрещено занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение двух лет. Приговор вступил в законную силу.
