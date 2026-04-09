Группу мошенников будут судить за кражу соцвыплат в Арзамасе

Шестеро обвиняемых похитили 1,2 млн рублей, выделенных государством на поддержку самозанятых мебельщиков.

В Нижегородской области перед судом предстанет организованная группа из шести человек, обвиняемых в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области. По версии следствия, двое организаторов и четверо соучастников разработали схему обмана системы господдержки, предназначенной для развития малого бизнеса.

Злоумышленники подыскивали граждан и убеждали их оформить статус самозанятых для получения социальных выплат на открытие производства мебели. Организаторы самостоятельно готовили фиктивные пакеты документов, а после получения государственных денег делили их с подставными лицами пополам. В общей сложности фигуранты успели присвоить 1,2 млн рублей.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ОЭБиПК ОМВД по г. Арзамасу совместно с региональным УФСБ. В ходе расследования на имущество обвиняемых был наложен арест, при этом 150 тысяч рублей они вернули добровольно. Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) направлено для рассмотрения в Арзамасский городской суд.

Ранее сообщалось, что экс-главу Заволжья осудили за махинации.