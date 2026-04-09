В Находке работница упала с лестницы на заводе и получила тяжелые травмы

Прокуратура города Находки добилась выплаты крупной денежной компенсации для сотрудницы мясоперерабатывающего предприятия, которая серьезно пострадала на рабочем месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Инцидент произошел еще в феврале 2025 года. Женщина спускалась от варочного котла по незакрепленной лестнице, конструкция не выдержала, и работница рухнула вниз, получив травмы, которые медики впоследствии квалифицировали как тяжелые.
Прокуратура во время проверки выявила нарушения в организации охраны труда на предприятии. Выяснилось, что работодатель не обеспечил персоналу безопасные условия для выполнения своих обязанностей, не соблюдая элементарные нормы. По инициативе прокуратуры виновные должностные лица уже привлечены к административной ответственности за нарушения в сфере охраны труда.
Однако на этом контролирующие органы не остановились. Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании с предприятия компенсации морального вреда, причиненного пострадавшей сотруднице. Судья изучил все обстоятельства дела и удовлетворил требования прокурора в полном объеме, обязав компанию выплатить женщине 350 тысяч рублей.
Исполнение судебного решения поставлено на строгий контроль надзорного ведомства.