«Люди ждут от вас результата»: Дмитрий Демешин встретился с руководством и игроками «Амура»

Главной темой стали итоги сезона. По сравнению с прошлым годом команда серьезно улучшила достижения по ключевым показателям: одержано 26 побед против 18, набрано 60 очков против 44. В общей турнирной таблице «Амур» поднялся с 22-го места в 2025 году на 17-е — в этом.
Дмитрий Демешин напомнил, что перед началом сезона 2025/2026 годов перед клубом ставилась задача выхода в плей-офф, и она не была выполнена. Впрочем, «Амуру» продолжат оказывать поддержку — правительство края от своих обязательств не отказывается, но и от тренеров с игроками ждет отдачи.
«Вы собирали полные трибуны болельщиков. У нас 98% заполняемости арены, много аншлагов, увеличились доходы клуба от продажи билетов. Клуб мы не бросим, поддерживать будем, но люди ждут от вас результат. Вы его пока не достигли. Мою позицию вы знаете: даете результат — будем наращивать меры поддержки», — подчеркнул Дмитрий Демешин.