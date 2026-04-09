Экс-депутата нижегородской Гордумы Савина обвинили в передаче взятки

В Нижнем Новгороде началось судебное разбирательство в отношении Сергея Егорова, экс-первого заместителя градоначальника, которого обвиняют в коррупционной схеме, связанной с незаконным обогащением за счёт предоставления укрытия для нелегальных автостоянок. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
Ключевой фигурой, обеспечивавшей транзакцию денежных средств, по мнению следствия, оказался Артём Савин, руководитель городского предприятия «Муниципальная недвижимость» и бывший депутат нижегородской Гордумы.
По сведениям следствия, именно он передал Егорову наличные в размере 45 тысяч рублей, которые были спрятаны в упаковке от упаковки для электронных сигарет, прямо в рабочем кабинете чиновника. Вторая часть взятки, составляющая 75 тысяч рублей, была вручена заместителю мэра возле здания городской администрации.
Общая сумма полученных средств составила 120 тысяч рублей, что, как утверждается, было платой за возможность для определённых предпринимателей беспрепятственно заниматься деятельностью на муниципальных территориях без надлежащего юридического оформления соответствующих соглашений.
Согласно материалам следствия, разработанный алгоритм действий был следующим: Егоров дал распоряжение Савину найти инвесторов для обустройства автостоянок, первоначально заключая с ними законные соглашения. Однако впоследствии заместитель мэра принял решение перейти на наличные расчеты, расторгнув существующие контракты и установив ежемесячные платежи в размере 10−15 тысяч рублей. Для предпринимателей такая схема оказалась значительно более выгодной, примерно вдвое, по сравнению с официальной арендой.
В расследовании также задействован руководитель Дирекции по эксплуатации муниципальных объектов недвижимости Нижнего Новгорода (ДЭМОНИ-НН) Денис Ширяев. Он выдавал разрешения на использование парковочных зон и, согласно документам дела, под давлением возможного увольнения также выступал в роли посредника. Аналогичная ситуация сложилась и с Савиным, который, будучи свидетелем, стал посредником ввиду угрозы увольнения.
Специалист, осведомленный о данном деле, высказал мнение, что взаимоотношения между Егоровым, Ширяевым и Савиным вряд ли могли сопровождаться реальными угрозами увольнения, и, вероятнее всего, все участники полностью осознавали последствия своих действий.
Напомним, что Сергей Егоров полностью признал свою вину. Следующее судебное слушание назначено на 22 апреля, в ходе которого будут допрошены свидетели.