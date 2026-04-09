Юный мошенник купил авто в Волгограде на «деньги приколов»

17-летний парень расплатился фальшивками за ВАЗ, теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Необычный случай мошенничества произошел в Кировском районе Волгограда, где 17-летний подросток приобрел автомобиль, расплатившись "билетами банка приколов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

23-летний житель Кировского района разместил объявление о продаже своей «ВАЗ-2105» на одном из интернет-сайтов. Вскоре нашелся покупатель. Он передал продавцу 40 тысяч рублей и забрал машину. Однако, когда владелец авто стал пересчитывать деньги, он с удивлением обнаружил, что все купюры были ненастоящими — обычными «билетами банка приколов». Полицейские Кировского района оперативно среагировали на заявление. Благодаря слаженным действиям, личность хитрого покупателя быстро установили. Им оказался 17-летний местный житель. Он сразу же сознался в содеянном. Автомобиль изъяли у подростка и вернули законному владельцу.

В отношении юного мошенника возбудили уголовное дело. Статья предусматривает серьезное наказание — до 5 лет лишения свободы.