Нижегородец сдал в ломбард чужую игровую приставку

Полиция задержала 27-летнего жителя Московского района Нижнего Новгорода за сдачу в ломбард арендованной игровой приставки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
Известно, что 25-летний житель деревни Анкудиновка передал в аренду другому нижегородцу игровую приставку, но тот не вернул ее законному владельцу. Потерпевший обратился в полицию, оценив ущерб в 50 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался житель Московского района. Он признал свою вину, рассказав, что сдал приставку в ломбард, а полученные деньги потратил. В итоге злоумышленник полностью возместил ущерб.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина отпущен с подпиской о невыезде.
