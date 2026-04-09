Нижегородец сдал в ломбард чужую игровую приставку

Вырученные деньги он потратил на личные цели.

Полиция задержала 27-летнего жителя Московского района Нижнего Новгорода за сдачу в ломбард арендованной игровой приставки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Известно, что 25-летний житель деревни Анкудиновка передал в аренду другому нижегородцу игровую приставку, но тот не вернул ее законному владельцу. Потерпевший обратился в полицию, оценив ущерб в 50 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался житель Московского района. Он признал свою вину, рассказав, что сдал приставку в ломбард, а полученные деньги потратил. В итоге злоумышленник полностью возместил ущерб.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина отпущен с подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области стал жертвой мошенников и лишился накоплений.