17-летний волгоградец купил машину за пачку «прикольных» пятитысячных

17-летний волгоградец расплатился при покупке автомобиле «билетами банка приколов». Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратился 23-летний житель Кировского района, который через сайт объявлений продавал ВАЗ-2105. На объявление откликнулся покупатель, который отдал ему денежные средства в сумме 40 тысяч рублей и забрал автомобиль. Однако затем продавец обнаружил, что купюры — не настоящие.

Несовершеннолетнего мошенника быстро вычислили. Купленный на фантики автомобиль у него изъяли и вернули владельцу. Автомобиль оперативниками был у него изъят и возвращен владельцу.

А молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье мошенничество. Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.